Bo zgodba Melanie Trump kmalu na malih zaslonih?

Televizijska serija Prva dama , ki bo v kratkem doživela svojo premiero, bo v prvi sezoni predstavila zgodbe treh prvih dam: Michelle Obama , Betty Ford in Eleanor Roosevelt , producentka serije pa ne skriva želje, da bi v bližnji prihodnosti na male zaslone postavila tudi zgodbo Slovenke Melanie Trump , ki je kot prva dama delovala med letoma 2016 in 2020, ko je na stolčku ameriškega predsednika sedel Donald Trump .

"O drugi sezoni ne vem še ničesar, a si zelo želim povedati zgodbo Melanie. Melania bo v tej seriji," je brez kančka dvoma tujim medijem dejala producentka in dodala, da mora z ekipo sicer preučiti vse vidike dogajanja znotraj Bele hiše, kar vključuje tudi samo Melanio. In v kakšnem kontekstu bi Melanio producentka vključila v šov? "Menim, da bi bila Melania izredno zanimiva oseba v sezoni, v kateri bi se osredotočili na ženske, za katere nikoli ne bi dejali, da bodo pristale v vlogi prve dame." In kdo bi Slovenko v seriji lahko zaigral? Producentka je bila glede tega redkobesedna, tuji mediji pa že ugibajo, katera igralka se bo za vlogo morala naučiti slovenskega naglasa.