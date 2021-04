Bodo oboževalci serije Igra prestolov dočakali prenovljeno zadnjo sezono?

Bodo oboževalci serije Igra prestolov prišli na svoj račun in dobili na novo posneto finalno sezono, ki je bila zanje veliko razočaranje? Nenavadna objava na uradnem profilu serije družbenem omrežju Twitter jih napeljuje prav na to misel. Tam se je namreč pojavil zelo znan zapis stavka iz serije 'Winter is comming' (Zima prihaja.).

Sledilci so se na objavo seveda že odzvali, njihova mnenja o tem, kaj naj bi zapis pomenil, pa so zelo različna. Vsi pa se strinjajo z enim, in sicer da serija potrebuje nov zaključek. Eden izmed komentarjev pod objavo pravi: "Še nikoli nisem videl, da bi se serija tako hitro potopila in izgubila toliko svojih gledalcev in oboževalcev. Znova sem jo začel gledati od začetka in čutim fizično bolečino ob razočaranju nad zadnjim delom. Če lahko obudite to serijo, bo to čudež."