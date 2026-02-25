Naslovnica
Film/TV

Bodo prijateljice postale tekmice?

Ljubljana, 25. 02. 2026 18.55

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

V vili na Kreti se je zaiskrilo novo jutro. Ekip ni več in dekleta se zavedajo, da je zdaj mogoče prav vse. Medtem ko so nekatere prepričane o svojih čustvih do sanjskih moških, ki so jim bili sprva dodeljeni, so druge komaj čakale spremembo pravil in priložnost, da bolje spoznajo tudi drugega.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Izbira: Karlo ali Petar - to je glavna tema v vili in dekleta na vsakem koraku razpravljajo, komu je kdo všeč in kdo taktizira. "Tiste, ki so zadnji mesec govorili o poštenosti, bi zdaj radi sedeli na dveh stolih," se je smejala Smiljana. "Zdaj je popoln kaos, iskreno! Veliko deklet, ki so bile prej prijateljice, se zdaj bojijo, vsaka na vsako renči, trenutno je takšna situacija," je dejala Tena. V vilo prispeta novi pismi, saj je čas za zmenke ena na ena. Vsako dekle si želi časa s Karlom in Petrom, a v pismu sta zapisani le dve imeni.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Tokrat sta fanta izbrala dekleti, ki morda nista v prvem planu, a si želita svoje priložnosti, saj verjameta, da se lahko zanetijo ljubezenske iskrice. Pri tem seveda opazita tudi ljubosumne poglede ostalih. "Videlo se je, da jo je zmotilo, ker grem jaz na zmenek, saj se je odločila, da ga želi zase," bo povedala ena izmed izbranih dam.

Ko se zmenki začnejo, bodo Petar, Karlo in dami zapluli v povsem drugačen svet. Skrivnostna igra in modno potovanje skozi čas bosta prinesla veliko smeha in tudi kakšno skrivnost. Pa bo to dovolj za vrtnice? Medtem so dekleta v vili izrazito tekmovalno razpoložena in tega ne skrivajo.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Dan se bo končal z novo koktajl zabavo. Dve dekleti se vrneta z zmenkov, pripravljeni deliti svoje vtise, ena pa je še posebej navdihnjena za pripoved. "Obožujem ta občutek! Vsi gledajo vame – in naj gledajo, imajo kaj videti," bo povedala in se glasno pohvalila, da še vedno diši po svojem sanjskem moškem, saj je na zmenku nosila njegov suknjič. "Sta se poljubila?" bodo takoj vprašale njene prijateljice. "Ona ga ne zanima, v to sem stoodstotno prepričana. Nihče me ne more prepričati v nasprotno. Do včeraj praktično sploh nisem vedela, da obstaja, popolnoma je nepomembna," pa je s posmehom s strani pripomnilo eno izmed deklet, ki je vse skupaj poslušalo.

Romanca gre proti vrhuncu
Ljubosumje je vse močnejše: kdo se boji konkurence?

