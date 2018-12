Bohemian Rhapsody je najbolj donosna filmska biografija v zgodovini

Film Bohemian Rhapsody, v katerem je zaslovel igralec Rami Malek, ki je upodobil edinstvenega Freddieja Mercuryja, je že presegel svojo konkurenco in postal najbolj donosna filmska biografija vseh časov.

Doslej je bila najbolj donosna biografija o gangsta rap zasedbi N.W.A. z naslovom Straight Outta Compton, ki je imel prej rekord z okoli 180 milijoni evrov dobička, kar pa je zdaj film o Queenih že skoraj trikratno presegel, a seveda predvajanj po svetu še ni konec.

Novica je svet obkrožila, potem ko se je razvedelo, da sta tako film kot Malek za svojo izvrstno interpretacijo Mercuryja nominirana za zlati globus. Pesem Bohemian Rhapsody je (tudi po zaslugi filma) postala najbolj predvajana pesem 20. stoletja na spletu, dobro pa filmu in Maleku kaže tudi na prihajajočih nominacijah in podelitvi oskarjev, saj so mu ga nekateri že napovedali.