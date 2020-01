Boj za naj film na oskarjih: namesto boja – mesarsko klanje?

Če je bilo v zadnjih letih v boju za najboljši film na podelitvi oskarjev kar nekaj presenečenj, ko je lani Zelena knjiga, film, ki je premagal Rim, pred tem je Mesečina premagala Deželo La La, ko je šlo za debakel in so padale tudi glave. Pred poldrugim desetletje je, če se spomnimo, film Usodna nesreča "škandalozno" premagal Goro Brokeback, marsikdo pa je bil šokiran, ko je film Chicago leta 2003 premagal Scorsesejeve Tolpe New Yorka in Pianista Romana Polanskega.

Joker ima letos največ, kar enajst nominacij, čeprav gre za film, ki ima vse, kar potrebuje, da pobere večino glavnih nagrad, gre v bistvu za stvaritev, ki je daleč od tega, da bi bila za otroke oz. da bi bil to "mainstream" film. Večina je bila morda ob ogledu šokirana, po drugi strani pa je tudi malokdo, ki bi lahko rekel, da je film slab ali da bi ga lahko konkretno in argumentirano skritiziral.

Irec je izdelek, ki ga je Martin Scorsese naredil za Netflix, v najboljši maniri Kazinain Dobrih fantov. Kot najbolje zna, z mega igralsko ekipo, v kateri so tako De Niro, Keitel kot tudi Pacino in Pesci. Njegove možnosti za zmago nekateri uvrščajo v "drugo ligo", kar nedvomno ne bi držalo, če bi imel podporo velikega studia. A morda bo Scorsese prav s tem filmom naredil preboj in bodo tudi platforme za predvajanje stopile v prvo ligo.