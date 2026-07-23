Boj za premoženje pokojnega igralca: Brata tožita njegovo vdovo

Družinski člani Chadwicka Bosemana se prepirajo glede njegovega premoženja skoraj šest let po zvezdnikovi smrti. Tožba, ki sta jo v imenu svojih staršev, Leroya in Carolyn Boseman, vložila igralčeva brata Derrick in Kevin Boseman, zahteva, da vdova Taylor Simone Ledward Boseman razdeli polovico premoženja, tako kot je odredilo sodišče. V tožbi zahtevata, da sodišče Ledwardovo razreši kot upraviteljico Bosemanove zapuščine in ji naloži, da premoženje razdeli Leroyu in Carolyn Boseman. V dokumentih je navedeno, da igralčeva žena kljub sodnemu sklepu iz leta 2022 ni razdelila zapuščine svojega pokojnega moža, ki vključuje več kot 3,8 milijona dolarjev premoženja in denarja.

Chadwick Boseman FOTO: AP

V sodnih dokumentih, vloženih 17. julija v Los Angelesu, Derrick in Kevin Boseman navajata, da naj bi bila zapuščina Chadwicka Bosemana razdeljena tako, da bi njegova vdova Taylor Simone Ledward prejela 50 odstotkov, preostala polovica pa bi pripadla njegovima staršema, vsakemu v deležu 25 odstotkov. Brata trdita, da do razdelitve še ni prišlo. "Skoraj štiri leta pozneje še vedno ni razdelila premoženja," je zapisano v dokumentih. V sodnih dokumentih brata pokojnega igralca očitata, da njegova vdova še naprej sama sprejema odločitve glede zapuščine ter da njuni družini ne omogoča dovolj sodelovanja pri vprašanjih, povezanih z dediščino, ki naj bi pripadala tudi njegovima staršema.

Brata Boseman in Chadwickova vdova. FOTO: Profimedia

V sodnih dokumentih Derrick in Kevin Boseman trdita tudi, da Taylor Simone Ledward ni v celoti razkrila vseh podrobnosti o zapuščini pokojnega igralca. Po njunih navedbah naj bi manjkale informacije o nekaterih prihodkih in premoženju, med drugim o avtorskih honorarjih, preostalih izplačilih iz filmskih projektov, pravicah do njegove podobe in intelektualne lastnine, nepremičninah ter drugih sredstvih. Brata navajata, da Ledwardova po njunem mnenju prav tako ni v celoti pojasnila nekaterih preostalih plačil, ki jih je Chadwick Boseman prejemal prek sindikata igralcev SAG-AFTRA od leta 2020 naprej. Ob tem opozarjata tudi na pravice, povezane z igralčevo podobo in ustvarjalno zapuščino, za katere menita, da bi morale pripadati vsem njegovim dedičem. Po njunih navedbah naj bi te trenutno upravljala družba Chadwick Boseman, Inc., ki jo nadzoruje Ledwardova.