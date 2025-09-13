Svetli način
Bojan Cvjetićanin z novo igralsko vlogo spremenil videz

Sarajevo, 13. 09. 2025 09.28

Bojan Cvjetićanin je sicer najbolj znan kot pevec skupine Joker Out, a 26-letni Ljubljančan pridno niza tudi igralske vloge. V objavi na družbenem omrežju je delil štiri fotografije s snemanja novega filma z naslovom Pisma snova, ki nastaja pod režisersko taktirko Harisa Dubice.

Bojan Cvjetićanin je postal Kemal. Pevec skupine Joker Out se v teh dneh mudi na prizorišču snemanja filma Pisma snova, ki nastaja v Bosni in Hercegovini, kot je razvidno iz fotografij, ki jih je objavil na družbenem omrežju, pa je z novim likom dobil tudi nekoliko drugačen videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Snemanje filma Pisma snova je v polnem teku. Jaz sem Kemal, te veseli!" je zapisal ob fotografijah. Film je adaptacija istoimenske knjige, ki jo je napisal režiser, poleg slovenskega pevca pa bodo v njem nastopila druga znana imena iz regije, kot so Antonio Scarpa, Goran Vinčić, Dajana Gudić, Aldin Tucić, Rea Memić, Tarik Filipović, Mirvad Kurić, Vanesa Glođo in Dragan Marinković Maca.

