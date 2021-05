Končno so ljubitelji gledališča dočakali prvo premiero v živo tudi na odru ljubljanske Male drame. V dvorani s 100 stoli so igralske legende, kot sta Bojan Emeršič in Saša Pavček, nastopale v tako rekoč prazni dvorani - vse sicer po aktualnih pravilih in navodilih. Je to smiselno? Kako dolgo še, se sprašujejo gledališčniki.

