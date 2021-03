Bojan Emeršič: Po dolgem času sem spet našel lik, ki mi je res pisan na kožo

Slavc, ki je še do pred kratkim delal na bencinski črpalki in v življenju ne išče novih izzivov, je zdaj dobil svojega šoferja, nova oblačila, usposobljeno ekipo, ki zna delati dobro televizijo, in veliko razkošno pisarno samo zanj. A z vsemi prioritetami, ki so kar naenkrat postale del njegovega življenja, pride tudi velika odgovornost. Slavka eden od direktorjev, ki ga izbere za nov položaj, prosi, naj ustvari novo slovensko serijo, ki mora biti veliki hit. Kaj hit, prekašati mora vse serije, ki smo jih že videli in ji nobena druga nikoli več ne bo segla do kolen.

Bojan je predvsem vesel, da se je našla ekipa igralcev, ki je v Têlenoveli, kot se je izrazil sam, 'dobro zafunkcionirala'. "Vedel sem, da bom odvisen od drugih igralcev. Ko delaš vlogo, običajno razmišljaš tudi o likih, ki te spremljajo,ane, in si zaželiš, da bi to nekdo tako igral, ane, in potem, ko nekako dobiš določene like včasih, sploh ne gre za to, pa poznaš koga in rečeš 'A bo to prišlo ven ali ne', ker veš, kakšen je njegov karakter. Kako bi bilo, če bi bil nekaj bolj energičnega, ali nekaj bolj mirnega, ali nekaj bolj debelega, ali nekaj bolj suhega, a veš, pač neke predstave imaš. Ko pa smo začeli delati! Sem bil strašno zadovoljen."

Igralci Têlenovele se vsi v en glas strinjajo, da se slovenski trg s takšnim humorjem še ni srečal. In tako pravi tudi Bojan. "Rekel bi, da gre za eno serijo, devetdelno serijo, ki je, kako bi rekel, malo je ludistična, malo je prefliknjena, razumeš. Ogromno je nekih neverjetnih preobratov in to mi je bilo najbolj všeč, ker je bila tako presenetljiva, ker sem samega sebe presenečal. To je tako dobro napisano, pa tako sem se našel v tem liku, da je bilo pravzaprav veliko spontanosti, improvizacije."

Vse skupaj zveni preveč lepo, da bi bilo res, kajne? Ja, direktorji Prvak TV si želijo, da bi bil program porazen, da bi posledično njegove delnice toliko padle, da bi lahko sami odkupili televizijo. Tu nastopi Slavc. "Mi potrebujemo nekoga, ki bo iz našega programa naredil totalno štalo," v seriji pove Branko Šturbej , ki igra direktorja televizije. In to se seveda tudi zgodi. Njegov lik naleti na Slavka, ga prepriča v sodelovanje in tu se nova VOYO serija tudi začne. Slavc, ki nima pojma o televiziji, mora pripraviti povsem novo originalno serijo. V T ê lenoveli spremljamo neverjetne zaplete, ki nas zaradi svoje nenavadnosti nasmejijo do solz in s posebnim humorjem nemalokrat tudi presenetijo.

'Spraševal sem se, kako naj to to 'sfuram'. Profesor je to očitno videl in mi odprl oči, da so moje pomanjkljivosti lahko tudi moje orožje.'

A ne le s soigralci, Bojan je bil zadovoljen tudi s svojo vlogo. Kot je povedal v izredno sproščenem pogovoru, je minilo že kar nekaj let, odkar je nazadnje upodobil lik, ki bi mu bil tako zelo pisan na kožo: "Nalepil sem ga nase, na svojo vizualnost in na to, kako razmišljam. Postal je tak, kot je in v njem sem strašno užival. Po ogromno časa sem spet našel lik, ki mi je res ležal." Doda, da je bilo med snemanjem veliko improvizacije, s katero je Slavca naredil še bolj unikatnega. V smehu tudi prizna, da mu je bil lik takoj všeč in ko so režiserji še izbirali, kdo bo upodobil Slavka, se je zanj malodane kar zagrebel: "Sem rekel, ne, ne, ne, pustite tiste druge. Jaz bom to delal. In takoj sem rekel, da že imam idejo, tako sem padel v ta lik, neverjetno. Res sem si ga želel delati."

In ideje je res imel. Slavc je v seriji nor na risanko Maček Taček iz Čačka, ki ga je v času njegove mladosti narisal lik Iva Bana. Ta risanka, ki sicer ne obstaja, je imela tudi uvodno špico z zelo simpatično pesmico. In poglej ga zlomka, Bojan si je na licu mesta za to pesem izmislil koreografijo, ki naj bi sodila k omenjeni risanki. In njegovo koreografijo lahko v seriji vidimo kar nekajkrat. Žal na intervjuju nismo imeli sreče, da bi nam igralec ta ples tudi pokazal, a saj ni pomembno, ples in Mačka Tačka lahko že zdaj spoznate na VOYO, kjer si lahko ogledate vseh devet delov nove zabavne humoristične serije.