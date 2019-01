Craig hujša in se izogiba alkoholu, da bo 'fit' za 25. Bonda

Britanski igralec Daniel Craig, ki bo 2. marca dopolnil 51 let, bo v kratkem pričel snemati uradno 25. film z Jamesom Bondom, likom, ki je postal kultna figura v filmskem svetu. Doslej so ga najprepričljivejše upodobili Sean Connery, Roger Moore inPierce Brosnan, Craig pa ga je doslej zaigral štirikrat, in sicer v filmih Casino Royale, Kvantum sočutja, Skyfall inSpectre.

Craig pa se menda trenutno zelo trudi, da bi bil "fit" za snemanje svojega petega Bonda, saj se izogiba alkoholu in zelo zdravo prehranjuje, da bo v kar najboljši formi za svoj zadnji film v tej vlogi. Z ženo, oskarjevko Rachel Weisz, sta se lanskega septembra razveselila hčerke, sicer pa nedavno nista udeležila zabave po razglasitvi nominacij za bafte. Na podelitvi zlatih globusov ni jedel niti kanapejev niti pil alkohola, saj je raje kot vino pil vodo, namesto prigrizkov pa si je privoščil beljakovinsko tablico. Ni kaj, očitno je vse skupaj vzel krvavo zares.

25. film bo režiral Cary Joji Fukunaga, poleg Craiga bomo v filmu lahko videli tudi Bena Whishawa v vlogi Q-ja, Ralpha Fiennesa v vlogi M-a, Léo Seydoux kot Madeline Swann inNaomie Harriskot Moneypenny. Datum izida so mu določili 14. februar leta 2020.