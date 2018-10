'Bond je moški lik in ne bo nikoli ženska!'

58-letnaBarbara Broccoli, producentka uspešne filmske franšize o Jamesu Bondu, hčerka Cubbyja Broccolija, ki je prenesel številne zgodbe pisca Iana Flemingana veliko platno, je zdaj prepričana, da je bila glavna vloga namenjena za moškega in da se to ne bo spremenilo.

"Bond je moški. Je moški lik. Napisan je za ta spol in misli, da bo tako tudi ostalo. In da je tako v redu. Ni nam treba teh likov spreminjati v ženske. Ustvarimo lahko več ženskih likov in jih potem vpletemo v zgodbe," je dejala in tako nakazala, da očitno ne bodo podlegli feminističnim težnjam in pritiskom.

Zanimivo pa je, da je še lani, ko so Broccolijevo vprašali, ali bi bil Bond lahko temnopolt ali ženska, dejala, da je "vse mogoče".

"Ti filmi so vedno odražali čas, v katerem so nastali, vedno skušamo biti napredni, kolikor se le da. Vse je mogoče. Zdaj je to Daniel Craig, s katerim smo zelo zadovoljni, a kdo ve, kaj na bo prinesla prihodnost?" je lani dejala producentka.

Bonda so do zdaj igrali Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan inDaniel Craig. Še vedno pa se šušlja, da naj bi bil Bond v prihodnosti, prvič v zgodovini, tudi temnopolt, največkrat pa se s tem v zvezi omenja 45-letni britanski igralec Idris Elba.