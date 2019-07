Bondovski igralec odšel pri 92 letih

92-letniDavid Hedison je za vedno odšel na svojem domu v Los Angelesu, obkrožen s svojimi hčerkami. Leta 1958 je zaigral v filmuMuha (The Fly) ob boku slovitega Vincenta Pricea, nekateri pa se ga bodo spominjali iz serije v 60. letih Potovanje na dno morja (Voyage to the Bottom of the Sea), v kateri je igral kapitana podmornice Leeja Cranea.

Bolje je postal poznan, ko je v dveh filmih z Jamesom Bondom zaigral ikonično vlogo Felixa Leiterja, leta 1973 v filmu Živi in pusti umreti ob Rogerju Mooreu in potem ob Timothyju Daltonu leta 1989 v filmu Licenca za ubijanje.