Booke Shields o neprijetni izkušnji pomladitve nožnice

Igralka Brooke Shields se je odločila, da ne bo več tiho, ko gre za zdravje žensk, pa čeprav to pomeni, da bo z javnostjo delila zelo intimne podrobnosti iz svojega življenja. Po tem, ko se je zdaj 59-letna ameriška igralka več let borila z nelagodjem, drgnjenjem in krvavenjem, je pri svojih 40 letih sklenila, da je čas za operacijo zmanjšanja sramnih ustnic, ki bi ji omogočila bolj lagodno življenje. Med kontrolnim pregledom pri istem kirurgu, ki je izvedel operacijo: sicer uspešno, pa je zvezdnica izvedela, da je brez njene privolitve opravil tudi poseg pomladitve nožnice. "Seveda bi lagala, če bi rekla, da mi ni nerodno govoriti o tako intimni zadevi," je zapisala v svoji knjigi Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old . "Toda če želimo spremeniti način, na katerega se pogovarjamo o zdravju žensk, potem je nujno, da izpostavimo tudi neprijetna vprašanja, ki pa so zelo resnična."

Po besedah Brooke, je bil kirurg zelo ponosen na dejstvo, da je mimogrede speljal še en postopek, čeprav vanj igralka ni privolila. "Preprosto me je obvestil, da je izvedel še pomladitev nožnice, kar je nepovraten postopek, česar nisem želela," je dejala 59-letnica iskreno. "To sem občutila kot invazijo, nekaj bizarnega ... Kot nekakšno posilstvo."

Za zdravljenje ohlapne nožnice obstaja več možnosti. Operativno se sindrom zdravi s sprednjo in zadnjo vaginalno plastiko, obstajajo neinvazivni postopki ali celo laserski poseg. A vse to pride na vrsto, ko in če se ženska sploh odloči, da bi rada pomladila svojo nožnico ter po posvetu z ginekologom. Brooke se ni odločila za to. "Nobene potrebe ni bilo, da bi bile moje sramne ustnice manjše, ožje ali mlajše," je dodala zvezdnica, ki je v svoji knjigi Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old ob tej zgodbi zapisala še: "Sram ni več možnost."

59-letna igralka ni o tej izkušnji govorilo z nikomer, dolgo jo je skrivala tudi pred svojim možem Rowanom Henchyjem, s katerim imata dva otroka. Zdaj pa se je odločila za javno objavo, saj si želi s svojo zgodbo ozaveščati o pravici žensk, da glede svojega telesa in zdravja odločajo same. Zvezdnica že dlje časa odkrito govori o lepotnih standardih, svetu žensk, idealov in duševnega zdravja. "Zame je staranje graciozno. Moraš si priznati, da se staraš in potem ugotoviti, kako bo to spremenilo tvoje življenje," je prepričana Brooke.