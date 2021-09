Nekoč so bili ljudje je film režiserja Gorana Vojnovića, ki gledalca spodbuja k razmišljanju o sebi in svetu, v katerem smo se znašli. Vojnović, ki se v svojih delih, pa če je to roman, scenarij ali film, ne izogiba težkim tematikam, je z ekipo tudi tokrat postregel z zanimivo mednarodno zgodbo, v kateri igrata tudi Boris Cavazza in Maruša Majer.