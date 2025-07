Boris v Otoku ljubezni že šarmira: Ti si bila žalostna, to bi rad spremenil

Potem ko je povedal, od kod prihaja, je nagovoril tekmovalko Shakiro , ki ji je zelo hitro dal vedeti, da mu je všeč. "Rad bi povedal, da se do Shakire niste lepo obnašali. Ves čas si bila žalostna in zato sem prišel, da to spremenim."

In prav pred vstopom je povedal, da je njegova strategija, da bo igral vlogo porednega fanta, a očitno je na strategijo ob vstopu pozabil, glede na to, kako hitro je stopil v bran svoji simpatiji. Da mu je Shakira všeč, je povedal tik pred vstopom v šov: "Če bo tam lepo dekle, bom zagotovo pristopil. Privlači me Shakira. Ima dobro osebnost in deluje kot prijazno dekle. Prepričan sem, da bi se dobro ujela in se skupaj zabavala, a jo moram osebno spoznati. Pomembna je energija!"