Boris Vidović izpadel iz šova Otok ljubezni

Boris Vidović , ki so ga slovenski gledalci spoznali v našem šovu Kmetija, je bil po odločitvi britanskih gledalcev izločen iz šova Otok ljubezni, kjer je iskal ljubezen. Čeprav je še pred letom dejal, da ne verjame v iskanje ljubezni v resničnostnih oddajah, si je očitno premislil in se tudi sam odločil, da bo partnerko našel na nekonvencionalen način.

Po njegovi izločitvi so bili mnogi oboževalci razočarani, da je bil postavni Slovenec izključen, saj si tega po njihovem mnenju ni zaslužil. "Kako je lahko Dejon preživel to? Kdo to dela?" se je spraševal nekdo, ki ne mara enega od tekmovalcev, neka druga oboževalka pa je zapisala: "Boris je bil zelo oster, a zabaven. Res škoda, da je odšel! Upam, da bo dobil veliko priložnosti, ko bo zapustil Otok ljubezni!" Tretja pa je iskreno priznala: "Boris mi je bil res všeč in želim si, da bi mu ustvarjalci namenili več časa na ekranu."

28-letnik je očitno navdušil ustvarjalce šova, saj je bil prvi Slovenec v tem šovu in eden redkih mednarodnih tekmovalcev, saj so do zdaj vsi tekmovalci imeli dvojno državljanstvo ali so že vsaj nekaj časa živeli v Združenem kraljestvu.

