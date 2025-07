Boris že v akciji: najprej osvajal Shakiro, zdaj poljubljal Billykiss

No, le dan kasneje je Boris poskrbel za preobrat. Na terasi se je zapletel v pogovor s postavno 28-letnico, Billykiss , za katero se je hitro izkazalo, da mu je všeč. Najprej sta se pogovarjala, kakšni prvi zmenki so jima všeč. Boris se je pošalil, da bi prišel k njej na večerjo, ta pa ga je hitro ustavila: "Ne, ni šans, za nikogar ne bom kuhala na prvem zmenku." Tu pa je Boris izkoristil priložnost, da se ji prikupi še malo bolj in se je hitro ponudil: "Šalim se, jaz bi kuhal zate. Nisem Jamie Oliver, a vseeno znam kaj pripraviti."

Hitro se je pogovor sprevrgel v očitno flirtanje, saj je Boris rekel, da še nikoli ni poljubil dekleta iz Irske, ona pa je hitro navrgla, da tudi ona še nikoli ni poljubila moškega iz Slovenije. "Veš, kaj? Mislim, da moram narediti, kar hočem narediti," je Boris rekel Billykiss in jo poljubil.

Nekaj ur kasneje, zvečer, sta se pogovarjala o poljubu in Billykiss je Borisu rekla, da ji je zelo všeč ter da mu je hvaležna, ker se ji je odprl in se pogovarjal z njo. Boris pa je pohvalil njun poljub: "Bil je lep, prijeten in mehek poljub." Billykiss pa mu je odgovorila: "Cenim, da si se mi odprl, da si bil ranljiv in da si mi povedal, kako čutiš."

V hiši šova Otok ljubezni tekmovalci navadno spijo v zakonskih posteljah, v katerih so pari, ki so se med seboj dogovorili, da bodo spali skupaj. Boris je svoji novi simpatiji predlagal, če bi tokrat onadva spala v isti postelji.