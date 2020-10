Bosanska serija Meso: za prizore z ognjem poklicali hrvaške strokovnjake

SerijaMeso, v kateri sta glavni vlogi prevzela igralca Igor Djordjevićin Nikola Pejaković, je osvojila marsikaterega gledalca na tleh nekdanje skupne države. S svojo mračno, realno in močno zgodbo je navduševala tako v Bosni in Hercegovini kot Srbiji. Slovenci jo zdaj lahko ob nedeljah spremljamo na Kanalu A.