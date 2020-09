Bosanska serija, snemana v Banja Luki: zgodba o propadu, sreči in iznajdljivosti

"Mračna, realna, z močno zgodbo," je le eden od opisov, polnih presežkov, nove serije Meso, ki 4. oktobra prihaja na Kanal Ain ki bo vsako nedeljo popestrila konec vikenda. Režiser serije Nikola Pejaković je za srbsko televizijo RTS povedal, da je z zgodbo želel pritegniti pozornost na aktualno dogajanje v današnji Banja Luki."Meso je sodobno dramsko gradivo, ki se v trenutnem času dogaja v Banja Luki. Pravzaprav gre za zgodbo, ki sledi odnosu dveh orijateljev iz mladosti. Srečata se po tridesetih letih v istem mestu in tu se vse skupaj zaplete, tu se začnejo konflikti," je serijo opisal Pejaković.

Prijatelja, ki se po dolgem času srečata v domačem kraju sta Mirko in Slavko. Kot je povedal režiser, sta imeni tudi simbolični. Mirko in Slavko sta simbola za pretekle čase. Pejaković želi s tem poudariti, da je tudi današnja družba preveč obremenjena s preteklostjo in zgodovino."Ideološka zabloda in zabloda v odnosih. Naivnost v njunem odnosu predstavlja ideološko naivnost današnjega časa," je še dodal režiser za RTS.

Serijo Meso lahko od 4. oktobra na Kanalu A spremljate vsako nedeljo.