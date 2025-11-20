Bosta Leonardo DiCaprio in Christian Bale zaigrala v nadaljevanju Vročine?

Da naj bi bil Leonardo DiCaprio kandidat za vlogo v Vročini 2, je znano že nekaj časa. Zaenkrat še ni znano, katerega od likov naj bi upodobil Christian Bale in katerega DiCaprio.
Snemanje nadaljevanja Vročine v režiji 82-letnega Michaela Manna naj bi se začelo prihodnje leto. Mann, ki se podpisuje tudi pod režijo prve Vročine, je skupaj z ameriško avtorico Meg Gardiner napisal tudi roman Vročina 2, ki je izšel leta 2022 in je postal knjižna uspešnica. Odvija se v dveh časovnih ravneh, deloma je predzgodba glavnih likov, deloma nadaljevanje izvirnega filma.
V Vročini iz leta 1995 se Robert De Niro kot gangster in Al Pacino kot policist spopadata v igri mačke in miši. To je bil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prvi hollywoodski film, v katerem sta oba velika filmska zvezdnika zaigrala v skupnih prizorih. V losangeleškem svetu kriminala sta policist Vincent Hanna in profesionalni gangster Neil McCauley zagrizena nasprotnika. Tatu Chrisa Shiherlisa je v kultni filmski klasiki zaigral Val Kilmer.
