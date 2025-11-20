Svetli način
Bosta Leonardo DiCaprio in Christian Bale zaigrala v nadaljevanju Vročine?

Los Angeles, 20. 11. 2025 13.55

STA
V akcijski kriminalki Vročina iz leta 1995 je Al Pacino kot policist na lovu za gangsterjem, ki ga je upodobil Robert De Niro. V že dlje časa načrtovanem nadaljevanju filma bi lahko sedaj zaigrala oskarjevca, 51-letna Christian Bale in Leonardo DiCaprio. Po poročanju ameriških medijev naj bi bil Bale že v pogovorih za vlogo v Vročini 2.

Da naj bi bil Leonardo DiCaprio kandidat za vlogo v Vročini 2, je znano že nekaj časa. Zaenkrat še ni znano, katerega od likov naj bi upodobil Christian Bale in katerega DiCaprio.

Leonardo DiCaprio in Christian Bale naj bi skupaj zaigrala v nadaljevanju Vročine.
Snemanje nadaljevanja Vročine v režiji 82-letnega Michaela Manna naj bi se začelo prihodnje leto. Mann, ki se podpisuje tudi pod režijo prve Vročine, je skupaj z ameriško avtorico Meg Gardiner napisal tudi roman Vročina 2, ki je izšel leta 2022 in je postal knjižna uspešnica. Odvija se v dveh časovnih ravneh, deloma je predzgodba glavnih likov, deloma nadaljevanje izvirnega filma.

V Vročini iz leta 1995 se Robert De Niro kot gangster in Al Pacino kot policist spopadata v igri mačke in miši. To je bil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prvi hollywoodski film, v katerem sta oba velika filmska zvezdnika zaigrala v skupnih prizorih. V losangeleškem svetu kriminala sta policist Vincent Hanna in profesionalni gangster Neil McCauley zagrizena nasprotnika. Tatu Chrisa Shiherlisa je v kultni filmski klasiki zaigral Val Kilmer.

