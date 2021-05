Boy George: Želim, da je film briljanten in da se ljudje na koncu jočejo

O filmu in glavni vlogi je po podelitvi nagrad brit dejal: "V glavi nimam končne slike, kdo naj bi ta oseba bila, ker tudi sam nisem več ta ista oseba. Najbrž tudi takrat, ko sem živel to življenje, nisem bil ta oseba. S tem ne mislim, da sem takrat dejansko ropal banke ali kaj takega. O meni je že vse znano. Nikoli nisem bil oseba, ki ima skrivnosti, in nikoli nisem imel tiskovnega predstavnika, ki bi preprečil, da te stvari pridejo v javnost."

Osredotočil se je tudi na osebo, ki ga bo upodobila na velikem platnu: "Resnica je najbolj zanimiva stvar. Mislim, da ni nobene potrebe po potvarjanju resnice in izmišljevanju neresnic. Zame je najbolj pomembno to, da me bo tisti, ki me bo zaigral, tudi razumel. Da ne bo imel občutka, da igra neko karikaturo."