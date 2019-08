Božična klasika Sam doma v novi preobleki

Ni decembra brez Kevina, ki ga starši med božičnimi prazniki pozabijo doma. Film Sam doma , v katerem se nepridipravov loti (takrat še) simpatični Macaulay Culkin , bo dobil adaptacijo. Za zdaj še ni znano, kdaj bodo film začeli snemati in kdo bo v njem zaigral.

Do zdaj je bilo posnetih pet filmov iz franšize Sam doma.

Oboževalci filma seveda nad tem niso najbolj navdušeni, saj menijo, da nova različica uspešnice iz 90. let prejšnjega stoletja ne bi mogla biti enako zanimiva in dobra. Disneyjevim ustvarjalcem tako na Twitterju očitajo, da bodo z adaptacijo filma uničili klasiko, ob kateri so odraščali.