Božičnemu filmu Kapa druga zlata rola

Prvi slovenski božični celovečerec Kapa režiserja Slobodana Maksimovića si je do srede v slovenskih kinih ogledalo že več kot 50.000 gledalcev, s čimer si je prislužil drugo zlato rolo. Filmska zasedba bo nagrado prevzela v prvih dneh januarja, film, ki je v kinematografe prišel 17. novembra, pa je še vedno na ogled, so sporočili producenti.

Tretji Maksimovićev celovečerec – po filmih Hvala za Sunderland (2012) in Nika (2016) – je nastal kot slovensko-luksemburško-hrvaško-slovaška koprodukcija po scenariju Saše Eržen. Posneli so ga v času korone v skoraj prazni in božično okrašeni Ljubljani. Zgodba pripoveduje o devetletnem Eriku, ki zaradi staršev alkoholikov živi v mladinskem domu in si za božič želi biti doma, ter sedemletni Lučki iz dobro situirane družine, ki ji lahko kupi vse, le sestrice ne. Ne da bi hotela, se otroka znajdeta skupaj in se v božični pustolovščini zbližata.

icon-expand Božični film Kapa si je ogledalo že več kot 50.000 gledalcev. FOTO: Željko Stevanić (IFP)

V glavnih vlogah sta zaigrala Gaj Črnič in Kaja Podreberšek. Mladima protagonistoma so se pridružili Ajda Smrekar, Mojca Fatur, Frano Mašković in Rene Štur, nastopili pa so tudi drugi znani slovenski igralci, kot so Klemen Slakonja, Jernej Kuntner, Lotos Vincenc Šparovec, Nina Valič in Primož Pirnat ter raper Klemen Klemen. Film je nazadnje prejel nagrado na filmskem festivalu K3 v Beljaku za najboljši film festivala, pred tem pa bil razglašen za najboljši otroški film na letošnjem filmskem festivalu v Sarajevu. Dobil je tudi nagrado občinstva za najboljši film na filmskem festivalu za otroke KinoKino v Zagrebu. Izjemno gledanost je beležil tudi v drugih državah, kjer je na sporedu kinematografov. V prvih šestih tednih predvajanja v hrvaških kinematografih si ga je ogledalo več kot 31.000 gledalcev.