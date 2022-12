Božični filmi imajo pozitiven učinek na duševno zdravje

Imate občutek, da ste z enim božičnim filmom videli preostalih sto? Najverjetneje imate prav, res imajo vsi podobno pocukrano vsebino, ljudje v njih so preveč veseli, nasploh pa so si v vsem preveč podobni, a kot pravijo strokovnjaki, je prav to razlog, zakaj bi jih morali gledati. Po mnenju strokovnjakov z njimi lažje pozabimo na realnost, kar pa je nujno za to, da ohranjamo zdravo duševno stanje.

Delovanje naših možganov je zelo zapleteno, a po drugi strani delujejo zelo preprosto. Po mnenju strokovnjakov vzorec pozitivnih dogodkov v nas ustvarja prepričanje, da se bo tudi naše življenje odvijalo v pozitivni luči. Ali te dogodke doživljamo v resnici ali pa jih le gledamo na platnu, pa ima enak učinek.

icon-expand Božični filmi imajo pogosto ljubezenski zaplet FOTO: Profimedia

Niti ena oseba praznikov ne doživlja na enak način. Za vsakega Božičkovega pomočnika obstaja Grinch ali Scrooge, prav zato so lahko vsem tistim, ki so v življenju bolj nagnjeni k depresiji in duševnim težavam, v pomoč božični filmi.

V zadnjih letih se je odštevanje do božiča premaknilo tudi na televizijske kanale, kjer že novembra začno preštevati dneve do božiča in vrtijo božično-novoletne filme. Da gledanost vsako leto narašča, ni naključje. Da so filmi, ki govorijo o ljubezni, empatiji, sočutju in prijaznosti pomembni za dobro počutje, se strinja tudi dr. Cree Scott, klinična psihologinja, ki je potegnila vzporednice med božičnimi filmi in duševnim zdravjem. "Ko gledate film, ki vas bo spravil v dobro voljo, sploh če vključuje še prijazne geste, sproščate hormon kortizol, hormon stresa v vaše možgane, sledi pa mu dopamin, ki povzroča občutke zadovoljstva," je pojasnila.

icon-expand Film Škrat je izšel leta 2003. FOTO: Profimeda

Prav zato lahko gledanje božično-novoletnih filmov izboljša razpoloženje, miselnost in zmanjša stres, te filme pa lahko uporabljate kot neke vrste trik za izboljšanje mentalnega zdravja med letošnjimi prazniki. Kot še pravi dr. Scottova, se med tem, ko opazujemo prijazna dejanja, sprošča oksitocin, ki ga včasih imenujejo tudi hormon ljubezni, ta pa pripomore k nižjemu krvnemu pritisku in izboljša delovanje srca. Predvidljivost je lahko dobra Če gre verjeti strokovnjakom, bi moralo več ljudi poleg tradicionalnih zdravstvenih terapij in meditacije gledati filme s podobno vsebino, kot jih imajo božični. In kaj pri njih je tako učinkovitega? Kot pravijo ljudje, ki jih gledajo, v njih najdejo tolažbo in udobje v prijaznih gestah ljudi, ki živijo v določeni skupnosti. Čeprav so različnih starostnih skupin, ras in spolov, so med seboj prijatelji. Predvsem ženkam pa je pomembno, da dobijo ob njih občutek, da še obstajajo moški, ki jim ne bodo zlomili srca.

icon-expand Zgodbe božičnih filmov so si zelo podobne. FOTO: Profimeda