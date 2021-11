Praznično vzdušje se lahko prične: pester izbor božičnih filmov že na VOYO

BOŽIČNI KOLEDAR (The Christmas Calendar / Taste of Christmas) je ameriški film iz leta 2017. Pripoveduje zgodbo o Emily, ki je zagnana odvetnica. Po babičini smrti se vrne v svoj domači kraj. Odloči se, da bo prevzela babičino pekarno, ki jo je poimenovala po njej, saj je bila peka od nekdaj njena skrita strast. Toda kmalu jo pretrese nepričakovana novica. Babica je bila v velikih dolgovih, zato Emily grozi, da bo izgubila pekarno. Tik pred adventom po pošti prejme božični koledar od skrivnega oboževalca. Le kdo ji je poslal pozorno darilo?

Igrajo: Laura Bell Bundy, Brendon Zub, Paloma Kwiatkowski, Johannah Newmarch, Greg Rogers

Režija: Allan Harmon

ŠE EN BOŽIČNI POLJUB (A Christmas Kiss II/ Another Christmas Kiss) je luč sveta ugledal leta 2014. V ameriškem filmu spremljamo Jenno, ki se nekega dne odpravi v službo in v dvigalu sreča čednega moškega pod omelom. Poljubita se in iskrice preskočijo. Težava je le, da Jenna ugotovi, da je moški starejši brat njene šefinje. Kmalu jo Cooper začne osvajati in jo povabi na zmenek, saj bi jo rad bolje spoznal, toda Jenna se boji, da bo tik pred prazniki ostala sama z zlomljenim srcem. Bo Jenna za praznike zopet sama ali v objemu svoje simpatije?

Igrajo: Elisabeth Harnois, Adam Mayfield, Jonathan Bennett, Lola Glaudini

Režija: Kevin Connor

LJUBEZEN ZA BOŽIČ (A Golden Christmas 3 / Love for Christmas) je prvič zasvetila leta 2012. Film govori o Heather, simpatični režiserki v majhnem gledališču, ki mora za praznike pripraviti božično predstavo. Bobby je mornariški častnik, ki se je vrnil iz vojske in namerava odpreti novo poglavje v svojem življenju. Po zaslugi dveh zlatih prinašalcev se Heather in Bobby po dolgih letih znova srečata. Hitro ugotovita, da bi se lahko iz otroške zaljubljenosti po vseh teh letih razvilo še kaj več.

Igrajo: Shantel VanSanten, Rob Mayes, Orson Bean, Mark Famiglietti, Nikki Deloach

Režija: Michael Feifer

SNEŽNA ROMANCA (Snowmance) je film iz leta 2017. V njem nastopa Sarah, ki je bila vedno romantična duša. Vsako leto je pred božičnimi prazniki skupaj s svojim najboljšim prijateljem Nickom iz snega zgradila sneženega moža. Po še enem bolečem razhodu s fantom se začne spraševati, ali bo sploh kdaj našla svojo sorodno dušo. Toda kmalu bo priča pravi božični čarovniji, saj bo njen sneženi mož oživel. Bo Sarah še vedno skušala najti svojega princa na belem konju ali bo prepoznala pravo ljubezen, ki jo je imela ves čas pred nosom?

Igrajo: Ashley Newbrough, Jesse Hutch, Adam Hurtig, Tom Anniko, Lauren Cochrane

Režija: Douglas Mitchell

DVANAJST BOŽIČNIH KUŽKOV (12 Pups of Christmas). V filmu z letnico 2019 spoznamo Erin, ki je pasja terapevtka in se skuša pobrati bo bolečem razhodu s partnerjem tik pred božičnimi prazniki. V novi službi ima opravka z zahtevnim in egocentričnim šefom Martinom, ki ji že prvi dan naloži težko nalogo. Erin mora najti domove za dvanajst kužkov, ki so jih zapustili po fotografiranju, in na ta način pomagati Martinu rešiti njegovo podjetje. Erin in Martin začneta sodelovati in odkrivati pozitivne lastnosti drug drugega. Bo med njima tik pred božičem preskočila iskrica?

Igrajo: Charlotte Sullivan, Donny Boaz, Elizabeth Small, Philip Boyd, Jen Nikolaisen, Jeremy Ray Valdez

Režija: Michael Feifer

BOŽIČ PO PRAVILIH (A Christmas By the Book) je ameriški film z letnico 2018. Čeprav je strokovnjakinja za ljubezen, ki je izdala uspešno knjigo o razmerjih, se je Joanna pred kratkim razšla s partnerjem. Po nastopu v pogovorni oddaji dobi enkratno priložnost, toda prirediti mora praznično zabavo, zato prosi producenta Teda, naj se predstavi kot njen fant. Ted se strinja, a Joanna kmalu spozna očarljivega Dela, medtem ko želi Tedovo srce znova osvojiti njegova bivša. Popolnoma nepričakovano se Joanna znajde sredi ljubezenskega trikotnika, tik pred pomembnim trenutkom v svojem življenju. Ji bo uspelo prirediti najboljšo božično zabavo in ohraniti svoj ugled ali bo izgubila vse, kar ima rada?

Igrajo: Chelsea Kane, Drew Seeley, Chad Connell, Alanna LeVierge, Jodi Larratt, Gary Brennan

Režija: Letia Clouston

BOŽIČ Z ANDERSONOVIMI (Christmas With the Andersons) je nastal leta 2016. V njem spoznamo družino Anderson, ki se veseli prihajajočih praznikov, saj jo čaka bogato obdarovanje in druženje s prijatelji. Toda Michael tik pred božičem ostane brez službe, zato morata z ženo Caroline odpovedati zabavo, njuna dvojčka Brendan in Julia pa letos ne bosta dobila kupov daril. Andersonovi so potrti, toda pred njihovimi vrati se nepričakovano prikaže čudaška teta Katie, ki jim bo pokazala, da so lahko prazniki čarobni tudi brez zapravljanja denarja. Z njeno pomočjo bodo spoznali, kaj je bistvo božiča.

Igrajo: George Stults, Christy Carlson Romano, Julie Brown, Dale Godboldo, Barry Livingston, Savannah Judy

Režija: Michael Feifer

MAGGIEJIN BOŽIČNI ČUDEŽ (Maggie's Christmas Miracle / Karen Kingsbury's Maggie's Christmas Miracle). Štiri leta star film oriše življenje Maggie, ki je mati samohranilka ter s težavo usklajuje službene in družinske obveznosti. Ko se začne njen sin Jordan spopadati s težavami v šoli, Maggie najame inštruktorja Caseyja, ki se hitro ujame z njim. Med Maggie in Caseyjem pa se pojavijo iskrice ljubezni. Jordan si zelo želi, da bi bila njegova mama spet srečna in našla ljubezen. S pomočjo upanja in usode bo Maggie tik pred božičnimi prazniki spoznala, da je vse mogoče …

Igrajo: Jill Wagner, Luke Macfarlane, Lauren Guci, Laura Soltis, Viv Leacock, Lane Edwards

Režija: Michael Robison

MOJA BOŽIČNA LJUBEZEN (My Christmas Love) je praznična pripoved iz leta 2016. Govori o Cynthii, romantični duši, ki ji fant zlomi srce tik pred božičnimi prazniki. Ker je obupala nad ljubeznijo, prosi prijatelja Liama, da bi bil njen spremljevalec na sestrini božični poroki. Presenečena je, ko začne nenadoma dobivati anonimna darila, navdahnjena s pesmijo 'Dvanajst dni božiča'. Cynthia je odločena, da bo odkrila, kdo je njen skrivni oboževalec, ki stoji za romantično gesto. Ko že skoraj izgubi upanje, da ga bo izsledila, ugotovi, da je imela ljubezen ves čas pred nosom …

Igrajo: Meredith Hagner, Bobby Campo, Megan Park, Aaron O'Connell, Gregory Harrison

Režija: Jeff Fisher

GOSPOD BOŽIČ (The Perfect Christmas Present / Mr. Christmas), ki je pričel navduševati leta 2017, govori o Tomu Jacobsu. Ta ima podjetje, v katerim svojim strankam pomaga najti popolno darilo za njihove najdražje. Ker ima največ dela ravno med božičnimi prazniki, si je prislužil vzdevek "gospod Božič". Ko ga nekega dne njegov najboljši prijatelj Paul prosi za pomoč pri iskanju darila za dekle Jenny, se Tom znajde v hudih škripcih. Bolj ko spoznava Jenny, bolj mu je všeč, zato čuti krivdo, ker bo moral izbrati med ljubeznijo in prijateljstvom. Bo prisluhnil srcu ali tvegal svoje prijateljstvo?

Igrajo: Sam Page, Tara Holt, Sam Guinan-Nyhart, Emily Peterson, Stacia Crawford

Režija: Blair Hayes

PEPELKIN BOŽIČ (A Cinderella Christmas), ameriška stvaritev iz leta 2016, je sodobna priredba klasične pravljice, ki vas bo navdušila z božično romantiko. Glavna junakinja je Angie, ki trdo dela in se trudi v stričevem podjetju, vse zasluge pa prevzema njena sestrična Candace. Ko si Angie vzame prost dan, da bi šla na božični ples, ji maska in obleka omogočita, da se sprosti in zabava. Na plesu se ji oko ustavi na Nikolausu, bogatem mladeniču. Preden Angie razkrije, kdo je, zapusti ples, Nikolaus pa začne iskati skrivnostno lepotico.

Igrajo: Emma Catherine Rigby, Peter Porte, Mindy Cohn, Lesley-Anne Down, Sarah Stouffer

Režija: Tosca Musk

IZPOLNJENA ŽELJA (Every Other Holiday / A Holiday Wish Come True) z letnico 2017 govori o nekdanjih zaljubljencih. Tracie in Rick sta se razšla, vendar sta ohranila dober odnos zaradi svojih hčera Harper in Ave. Dekleti sta med prazniki vedno pri enem izmed staršev, toda letos si želita, da bi božič znova preživeli skupaj kot družina. Tudi Tracie s težavo opazuje hčeri, ki si želita, da bi jima očka pomagal okrasiti božično jelko. Bosta s pomočjo božične čarovnije Tracie in Rick spet obudila svojo romanco in izpolnila največjo željo svojih otrok?

Igrajo: Schuyler Fisk, David Clayton Rogers, Dee Wallace, Glenn Morshower, Abby James Witherspoon

Režija: Blair Hayes

ZADNJI BOŽIČ V VERMONTU (Last Vermont Christmas / The Last Christmas Home) je tri leta stara praznična zgodba o tradiciji. Tri sestre božične praznike vsako leto preživijo skupaj s starši v hiši, v kateri so odraščale. Kot strela z jasnega jih preseneti novica, da nameravajo starši prodati družinsko hišo, kupiti pa jo namerava Meganina srednješolska simpatija Nash. Megan najprej ni vesela Nasha, saj se ne želi posloviti od svojih spominov na otroštvo, toda kmalu med njima preskoči iskrica. Se bodo morali Marvinovi na božično jutro posloviti od svoje tradicije ali bodo začeli ustvarjati nove spomine?

Igrajo: Erin Cahill, Justin Bruening, Catherine Corcoran, Rachel Rhodes-Devey, Jim O'Hare, Ann Osmond

Režija: David Jackson

Z LJUBEZNIJO, BOŽIČEK (Love Always, Santa), ameriški film z letnico 2016 nam približa življenje Celie Banks, ki je pred tremi leti izgubila moža. Od takrat je sama in verjame, da se ne bo nikoli več zaljubila. Tolažbo in podporo najde le v svoji hčerki Lilly, ki si želi, da njena mama ne bi bila več sama, zato Božičku napiše pismo in ga prosi, da bi se njena mama spet zaljubila. Ko Lillyjino pismo Božičku pristane na pisalni mizi pisatelja Jaka, si začne Celia z njim dopisovati, saj se zdi, da je njena sorodna duša. Se bo Lillyjina želja za božič uresničila?

Igrajo: Marguerite Moreau, Mike Faiola, Brady Smith, Isadora Swann, Jay Black

Režija: Brian Herzlinger

POROKA DO BOŽIČA (Married By Christmas / Engagement Clause) iz leta 2016 predstavi ambiciozno Carrie, ki je prava deloholičarka in je svoje življenje posvetila podjetju, ki ga je ustanovil njen oče. Carriejina sestra Katie pa je lastnica restavracije, ki namerava svojemu srčnemu izbrancu večno zvestobo obljubiti na božični večer. Njuno življenje se nenadoma postavi na glavo, ko izvesta za klavzulo v babičini oporoki. Družinsko podjetje bo namreč podedovala tista, ki se bo prva poročila. Carrie je odločena, da bo do božiča našla svojega princa na belem konju. Ji bo uspelo najti sorodno dušo?

Igrajo: Jes Macallan, Coby Ryan McLaughlin, April Bowlby, James Eckhouse, Lee Garlington, Adam Senn

Režija: Letia Clouston

BOŽIČNI POLJUB (Merry Kissmas) z letnico 2015 govori o Kayli in Carltonu, ki sta v zvezi, toda njunemu razmerju grozi konec, saj se on do nje obnaša kot do svoje asistentke. Par sklene, da bo počakal do božiča in se nato odločil, ali bo še vztrajal skupaj. Nekega dne Kayla naleti na Dustina, med njima pa takoj preskoči iskrica. Prepričana je, da je našla svojo sorodno dušo. Toda Dustin je zadržan, saj je bil v ljubezni že velikokrat razočaran. Ko ji Carlton zopet začne dvoriti, se Kayla znajde pred težko odločitvijo. Kateri moški je njen princ na belem konju?

Igrajo: Karissa Lee Staples, Brant Daugherty, David O'Donnell, Doris Roberts, Brittany Underwood

Režija: Michael Feifer

MOJ BOŽIČEK (My Santa), ameriški film, ki je nastal leta 2013m v ospredje postavi samohranilko Jen, ki ima za seboj težko preteklost in je izgubila vero v magično moč božiča. Pred prazniki želi razveseliti sina Erica, zato ga odpelje v nakupovalni center k Božičku. Nepričakovano postane moški, ki se skriva za brado, Jen zelo všeč, saj med njima preskoči iskrica. Toda Chris skriva veliko skrivnost. Jen se niti ne sanja, da se je zagledala v Božičkovega sina, ki si želi najti svojo družico. Bosta ugotovila, da sta si usojena?

Igrajo: Samaire Armstrong, Matthew Lawrence, Julie Brown, Jim O'Heir, Ben Gavin

Režija: Sam Irvin

KUŽEK ZA BOŽIČ (A Puppy for Christmas) iz leta 2016 se osredotoča na Noelle, ki ima popolno življenje, toda niti ne sluti, da se bo to kmalu obrnilo na glavo. Ko se končno odloči, da bo posvojila kužka, ki si ga je dolgo želela, jo zapusti fant Todd, zato bo morala skupaj s svojim štirinožnim ljubljenčkom sama preživeti božič. Sodelavec Liam jo nepričakovano povabi na praznovanje, na katerem spozna njegovo toplo družino. Med njima preskoči iskrica in Noelle je Liam čedalje bolj všeč. Toda kmalu se Noelle znajde v hudi zagati …

Igrajo: Cindy Busby, Greyston Holt, Christopher Russell, Allison Price, Derek McGrath

Režija: Justin G. Dyck

PREPOVEDANA LJUBEZEN (The Spruces and the Pines / A Star-Crossed Christmas) z letnico 2017 ima zanimivo zgodbo. Med družinama Pine in Spruce, ki imata v lasti farmi z božičnimi drevesci, že dolga leta vlada rivalstvo. Ko se po naključju srečata simpatična Julie Pine in šarmantni Rick Spruce, med njima preskoči iskrica. Toda mlada zaljubljenca sta tik pred božičnimi prazniki prisiljena skrivati svoje razmerje, da ne bi ogrozila družinskega posla in zanetila še večje vojne med svojima sprtima družinama. Bo njuna prepovedana ljubezen premagala vse ovire?

Igrajo: Jonna Walsh, Nick Ballard, Tom Kemp, Ken Cheeseman, Sarah Fischer

Režija: John Stimpson

BOŽIČNA DEKLETA (Girlfriends of Christmas past) iz leta 2016 predstavi zaljubljeno Livvy, ki je prepričana, da jo bo njen popolni fant Anderson ob njuni obletnici zaprosil za roko. Toda čaka jo neprijetno presenečenje, saj jo Anderson zapusti zaradi drugega dekleta. Livvy kmalu naleti na navihano Zoe in samozavestno Murphy, ki ju je Anderson prav tako grdo izigral. Dekleta se odločijo, da bodo združile svoje moči in se maščevale svojemu bivšemu, preden stre srce še eni nesrečnici. Jim ga bo uspelo razkrinkati?

Igrajo: Tammin Sursok, Brent Bailey, Lindsey McKeon, Abigail Klein

Režija: Jake Helgren