Brad Pitt se strinja z izbiro novega igralca, ki bo upodobil najbolj slavnega tajnega agenta na svetu, Jamesa Bonda. Kot je dejal za Extra TV, Robert Pattinson odlično opravlja svoje delo, všeč pa so mu tudi njegove izbire vlog, zato se je že ponudil, da bi sam stopil v čevlje prijatelja Javierja Bardema in ob boku 40-letnika prevzel vlogo hudobca, ki ga išče agent 007.

Brad Pitt bi v novem filmu o Jamesu Bondu prevzel vlogo hudobneža. FOTO: Profimedia

"Zelo mi je všeč zamisel, da bo Pattinson novi Bond. Všeč mi je, kar je do sedaj pokazal in všeč so mi je, kakšne vloge je izbiral. On je prava stvar. To je bila dobra odločitev," je pohvalil zvezdnik filma Klub golih pesti. Na vprašanje, ali bi ga lahko videli nasproti novega Bonda v vlogi hudobneža, pa je odgovoril: "Robert, Denis. To bi mi bilo všeč. Vidim se v tem. Moj prijatelj Javier je svoje delo naredil tako dobro, da bi bilo stopiti v njegove čevlje težko, ampak bi jih verjetno obul."

Na isto vprašanje pa je v pogovoru za Complex dejal: "Podpišem za hudobneža. Pokličite Denisa Villeneuva!" Da je z Villeneuvom že govorila o novem Bondu in si zaželela iste vloge kot Pitt, pa je priznala igralka Florence Pugh, ki je z njim sodelovala pri tretjem delu franšize Dune. "Denisu sem poslala sporočilo, v katerem sem mu čestitala za dobro izbiro novega Bonda. Res dober izbor. Vprašala sem ga, ali bi potreboval hudobnico, ki je visoka 1,6 metra," je razkrila na prireditvi Women in Hollywood.