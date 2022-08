Brad Pitt ima seznam igralcev, s katerimi ne bi nikoli več snemal

Igralca sta skupaj igrala v novem filmu Hiter kot strel režiserja Davida Leitcha, ki je režiral tudi filma John Wick ter Deadpool 2. Med promocijo filma na filmskem festivalu Locarno v Švici je Aaron Taylor-Johnson izdal, kako je bilo delati z Bradom Pittom. Omenil je, da je Pitt zelo skromen in vljuden: "Mislim, da je sedaj v novem poglavju svojega življenja."

Taylor-Johnson, ki je pred tem igral v filmih Kick-Ass in Maščevalci: Ultronova doba, je nadaljeval: "Samo želi si prinesti svetlobo in veselje v svet in biti z ljudmi, ki so tukaj zato, da se imajo dobro. Ko delaš z veliko igralci, si sčasoma začneš delati zapiske: s tem nikoli več ne želim igrati. Tudi Brad ima ta seznam: seznam dobrih in seznam slabih."