Brad Pitt je želel odstopiti od filma, a je bila odškodnina previsoka

Los Angeles, 23. 11. 2025 08.00

Kmalu po tem, ko je zaslovel v Hollywoodu, je Brad Pitt sprejel projekt, v katerem ni želel igrati. Zaradi tega je skušal odstopiti od pogodbe, a je bila odškodnina previsoka. "Rekel sem si, da moram biti moški in to prestati," je povedal pred časom.

Igralci in igralke ob začetku priprav na snemanje filma pogosto postanejo negotovi, ali je vloga primerna zanje. Med zvezdniki, ki so se želeli "izmuzniti" iz filma, je tudi Brad Pitt.

Pitt danes velja za enega najuspešnejših hollywoodskih igralcev - osvojil je že dva oskarja. Na začetku svoje kariere se je moral dlje časa boriti s tem, da so mu začeli dodeljevati resne vloge. Prelomno je bilo leto 1993, ko je v filmih Prava stvar in Kalifornija prvič prevzel pomembnejše vloge.

Njegov naslednji korak je bil nastop v filmu Intervju z vampirjem, v katerem je zaigral s Tomom Cruisom. Čeprav je bil film uspešen, je Pitt že na začetku priprav želel odstopiti od projekta. Kot poroča Far Out, je bil zaradi tega nesrečen, saj je preživel šest mesecev v "prekleti temi". "Zlomilo me je," je priznal tedaj.

Izvedel je, da bi moral produkcijski hiši za odstop od pogodbe plačati 40 milijonov dolarjev (okoli 34,7 milijona evrov). "Rekel sem si, da moram biti moški in to prestati," je še povedal pred časom.

Film velja za velik uspeh - v filmske blagajne po vsem svetu je prinesel dobrih 223 milijonov dolarjev (okoli 193,6 milijona evrov), s tem pa močno presegel vložek v film.

