Brad Pitt navdušil v novi akcijski drami, ob tem poziva k posvojitvi psov

Brad Pitt v filmu s psom ostane ujet v aljaški divjini, kjer se morata oba boriti za preživetje. Gre za napeto avanturo nekdanjega pripadnika specialnih enot mornarice in njegovega upokojenega vojaškega psa, ki po letalski nesreči skupaj iščeta pot skozi divjino.
Zvezdnik je tudi sicer velik ljubitelj kosmatincev, doma ima kar tri. Ob tem pa je tudi velik zagovornik posvojitev, katerim se večkrat le s težkim srcem upre. "Zaenkrat imamo doma tri pse. Naš trop je kar popolnjen že zdaj. Nas pa vedno zamika, saj veliko psov potrebuje dom. Vsako leto uspavajo preveč psov. Prepričan sem, da bo zdaj naval na nemške ovčarje. Upam, da bodo ljudje odšli do zavetišč, saj ogromno nemških ovčarjev potrebuje nov dom," je dejal Pitt.
Drama Srce zveri je svojo svetovno premiero prejšnji teden doživela v Nashvillu v ameriški državi Tennessee. Tamkajšnji amfiteater je privabil hollywoodske zvezdnike, glasbenike in druge pomembne goste, ki so se sprehodili po rdeči preprogi na dogodku, ki je združeval lokalno in hollywoodsko kulturo. Glavni akter Brad Pitt se je po preprogi sprehodil s svojim dekletom Ines de Ramon. "Imeli smo se odlično," je o svojem času v Nashvillu povedal oskarjevec in dodal: "Slišal sem nekaj odlične glasbe in srečal odlične ljudi, jedel odlično hrano. Preprosto uživam." Poleg Pitta so na premiero prišli tudi igralca J. K. Simmons in Anna Lambe, režiser David Ayer ter drugi ustvarjalci, spremljali pa so jih tudi tamkajšnji reševalni psi.
Nad filmom pa je bilo navdušeno tudi slovensko občinstvo. Gledalcem so pristno vzdušje preživetja in reševanja v ljubljanski Odiseji pokazali prav reševalni psi iz društva Enota reševalnih psov Slovenije, ki so s svojimi vodnicami pokazali svoje spretnosti in veščine pri iskanju in reševanju pogrešanih oseb na terenu. Poleg različnih trikov so na velikem odru tudi dejansko pokazali, kako se lotijo iskanja, tokrat so iskali gospo, ki se je skrila v kup škatel.
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