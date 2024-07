Brad Pitt se je vrnil na prizorišče snemanja filma o F1

"Želimo si, da bi bil film vsem všeč in bodo zares začutili, kaj je bistvo tega športa," je pred letom dni o filmu povedal 39-letni Hamilton. Pod režijo se bo podpisal Joseph Kosinski , ki je režiral tudi uspešnico Top Gun: Maverick , v njem pa bosta ob Pittu zaigrala še z oskarjem nagrajeni Javier Bardem in britanski igralec Damson Idris .

Film, ki so ga snemali v času, ko je potekala tudi dirka po Veliki Britaniji, so organizatorji opisali kot ključnega za ta šport, ustvarjalci pa so že pohvalili tudi Pittovo igro, saj se je ta v vlogo zelo vživel, izkazal pa se je tudi pri svojih vozniških sposobnostih. "Treniral je štiri ali pet mesecev. Je neverjeten voznik. Pravzaprav so nekateri vozniki F1 rekli, da je naravni športnik. Res je. V tem avtomobilu je neverjeten," je pred časom za People razkril producent Jerry Bruckheimer.