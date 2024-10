Brad Pitt v filmu s kletvico, ki jo poznamo v državah bivše Jugoslavije

Gre za prizor, v katerem sredi bara fizično in verbalno obračunata glavna lika, vročo kri pa želi pomiriti lik, ki ga uprizarja Zlatko Burić."Kaj se dogaja, Dimitri. Kdo za vraga, je to teslo," Burićev lik vpraša lik Brada Pitta. "Kdo za vraga si ti," se v spor vključi Clooneyjev lik. "P**** m*******," mu nato odvrne Pittov lik. "Fanta, fanta, v redu je, dajmo se vsi umiriti. In dajta mi to," spor prekine Burićev lik in obema iz rok vzame pištoli.

Da imata dobro filmsko kemijo, sta zvezdnika Pitt in Clooney dokazala že v filmu, kot je Oceans Eleven. Njuna lika se tokrat znajdeta pred moralno dilemo, v filmu pa ne manjka akcijskih prizorov ter zvezdniške zasedbe. Režijo filma je prevzel Jon Watts.