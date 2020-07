Brad Pitt v novem akcijskem trilerju v vlogi poklicnega morilca

Film bo po pisanju spletnega portala Hollywood Reporter nekakšna mešanica akcijskega filma Hitrost iz leta 1994, ki se dogaja na avtobusu in v katerem nastopa Keanu Reeves, ter trilerja Nonstop iz leta 2014, ki se dogaja na letalu in v katerem nastopa Liam Neeson.

Sonyjev akcijski triler bo režiral Leitch, ki je režiral tudi Hitri in drzni: Hobbs in Shaw iz leta 2019 in Deadpool 2 iz leta 2018. Scenarij piše Zak Olkewicz, nad njim pa bdi Leitch.