Brad Pitt v tožbi zoper Angelino Jolie: Njena dejanja so maščevalna

Eden najbolj priljubljenih hollywoodskih zvezdnikov, Brad Pitt , ne odstopa od boja zoper svoji nekdanji ženi Angelini Jolie . Še vedno sta v sodnem postopku zaradi Aneglinine odločitve, da svoj delež francoskega posestva (kjer sta živela in imela tudi vinsko klet) proda ruskemu miljarderju in zaradi skrbništva nad otroki. V novih pravnih dokumentih, ki so jih ta teden vložili Pittovi odvetniki, igralec Angelinino prodajo deleža Chateau Miraval leta 2021 imenuje kot izjemno maščevalno. Poleg tega pa 59-letni igralec ne odstopa od prošnje, da bi se končno dogovorila za deljeno skrbništvo nad mladoletnimi otroki.

"Njena odločitev, da prekine pogajanja s Pittom in proda del posestva, je bila namerna in maščevalna," piše v dokumentih. "Kot bo dokazano na sojenju, so bila Angelinina dejanja nezakonita, s prodajo je resno in namerno so oškodovala Pitta in neupravičeno obogatela."

Paul Murphy, Angelinin odvetik, se je konec preteklega tedna odzval v izjavi za CNN in se skliceval na na obtožbe incidentu na zasebnem letalu iz leta 2016. "Še danes in v sedmih letih od tiste usodne vožnje z letalom osebno ni nikoli javno zanikal, da se je to zgodilo. Resničnost je taka, da Pitt ni hotel zaključiti prodaje Miravala z Jolie, razen če se je strinjala, da se govorice o zlorabi utiša," je v petek dejal Murphy. Pittov predstavnik je takrat v izjavi za CNN oporekal podrobnostim oktobrske prijave.