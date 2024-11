Brad Pitt v zadnjih letih skoraj nima stika z otroki

OGLAS

Nekdanji zvezdniški par Angelina Jolie in Brad Pitt se je razšel leta 2016. Takrat so se začele bitke na sodiščih in deljenje skrbništva, ki pa po poročanju tujih medijev trenutno ni zares deljeno. 60-letni Brad v zadnjih letih namreč nima veliko stika s svojimi otroki, poroča vir iz Angelininih krogov. Njuni otroci: 23-letni Maddox, 20-letni Pax, 19-letna Zahara, 18-letna Shiloh ter 16-letna dvojčka Knox in Vivienne posledično nimajo veliko stika z nikomer od članov družine po Bradovi strani.

Družina Jolie - Pitt FOTO: X17 Agency icon-expand

Na govorice, da je za to kriva njegova nekdanja žena igralka Angelina Jolie, pa vir blizu nje odgovarja: "Angelina ni zaslužna za prekinitev komunikacije ali odnosov, nasprotno, namesto tega jih spodbuja. Želi si, da bi bili otroci v stiku z očetom in svojimi starimi starši. Otroci jim pošiljajo voščilnice in darila prav vsako leto, nikoli ne pozabijo na rojstne dneve in praznike."

Angelina Jolie z otroki na premieri filma Zlohotnica: vladarica zla FOTO: Profimedia icon-expand