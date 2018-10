Brez dlake na jeziku: Brade vas zdaj nasmejejo tudi na VOYO

Boštjan Gorenc - Pižama, Perica Jerković in Gašper Bergant - Brade so na VOYO

Boštjan Gorenc - Pižama , Perica Jerković in Gašper Bergant v zabavnem šovu Bradeob obilju svežih šal prinašajo ekskluzivni vpogled v zakulisje stand-up scene. Seks v avtu, nenavadne tetovaže, vzgajanje otrok in resničnostni šovi bodo le nekatere izmed tem, ki se jih je dotaknil bradati cvetober slovenske samostoječe komedije. Najbolj kosmata komedija tako ponuja poldrugo uro smeha v razposajeni moški družbi brez dlake (zgolj) na jeziku.

Na odru pa komiki niso samo politični ali družbeno usmerjeno, na odru so bili zelo osebni. Gašper je tako priznal, da zelo rad gleda resničnostne šove, še posebno ga je pritegnila slavna ameriška družina: "Zelo bizarna družina, ampak me pomirijo ..." Boštjan ima zanimiv pogled na pravljice, Perica, ki je svoj nastop razdelil v štiri sklope – družinsko, seksualno, romantično ter četrto, ki pa je mogoče tudi najbolj osebna – in najbrž rahlo boleča, pa je šel v globine svoje osebnosti ... Le kaj je to? Preverite na VOYO!

Kaj pa si komiki mislijo o komentarjih ter o tem, da jih imajo nekateri za šminkerje? "Smo v obdobju, ko nekako stand-up pakiramo v oblike, ki niso samo stand-up," je suveren Perica. Kašen pa je odziv publike?