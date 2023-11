Bradley Cooper bi sprejel vlogo v četrtem delu Prekrokane noči

Bradley Cooper je v oddaji The New Yorker Radio Hour voditelju Davidu Remnicku razkril, da ne nasprotuje k vrnitvi v bolj komične vloge. Kljub temu da smo ga v zadnjem času na filmskem platnu spremljali v resnejših filmskih žanrih, je dejal, da bi še kdaj zaigral v komediji, kot je Prekrokana noč. "Verjetno bi takoj posnel Prekrokano noč 4," je povedal. "Verjetno bi, samo zato, ker imam rad Todda Phillipsa (režiserja, op. a.), rad imam Zacha Galifianakisa in zelo rad imam Eda Helmsa (soigralca, op. a.)."

V nadaljevanju je dejal, da sicer dvomi v to, da bi se režiser Todd Phillips znova lotil tega projekta. "Mislim, da Todd tega ne bo nikoli naredil." Dodal je, da kljub temu, da trenutno ne igra več klasičnih komičnih vlog, uživa v tem, kar počne. Čeprav mnogi menijo, da dramatični filmi igralca bolj izčrpajo, se Cooper s tem ne strinja. "Ničesar bolj zabavnega še nisem doživel, kot je sodelovanje pri Maestru in Zvezda je rojena."