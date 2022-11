Bradley Cooper bo zaigral v novem Spielbergovem filmu.

Steve McQueen je v vlogi, ki je postala njegova najznamenitejša, upodobil detektiva, ki je preiskoval smrt obveščevalca mafije. Film je znan po tem, da vključuje enega najbolj kultnih avtomobilskih pregonov v zgodovini kinematografije, v katerem je McQueen sam izvajal kaskaderske podvige v prirejenem Fordu Mustang. Film, ki je prejel oskarja za najboljšo montažo, je postal velika uspešnica, saj je v kino blagajne prinesel kar dobrih 40 milijonov evrov.

To ne bo prvo sodelovanje med Spielbergom in Cooperjem, ki bo tudi eden od producentov filma. Pod okriljem tuje pretočne platforme so maja začeli snemati biografski film o Leonardu Bernsteinu, ki ga bo upodobil Bradley Cooper, ki je tudi režiser filma in z Joshom Singerjem soavtor scenarija. Režijo filma je Cooperju odstopil Spielberg, ki pa ostaja eden od producentov filma.