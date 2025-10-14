Bradley Cooper in Margot Robbie načrtujeta film o Oceanovih

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

"Imaš zdaj kaj drugačno življenje kot prej, ko si bil še samski?" je Polde vprašal prijatelja, ki se je pred kratkim poročil. "Samo v čevljih je razlika." "Kako? V čevljih?" "Ja. Prej sem jih imel vedno v predsobi, zdaj pa jih, če prepozno pridem domov, dobim v glavo."