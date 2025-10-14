Svetli način
Bradley Cooper in Margot Robbie načrtujeta film o Oceanovih

Los Angeles, 14. 10. 2025 11.44 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Hollywoodska zvezdnika Bradley Cooper in Margot Robbie bi se lahko kmalu znašla pred kamero za skupno filmsko pustolovščino. Po poročanju ameriških medijev se Cooper pogaja o vlogi v načrtovanem projektu Oceanovih, ki bo pripovedoval predzgodbo znane gangsterske trilogije Stevena Soderbergha. Robbie naj bi v njem odigrala glavno vlogo.

Avstralka igralka Margot Robbie naj bi pri filmu sodelovala tudi kot producentka s svojim podjetjem LuckyChap Entertainment. Režiser filma bo Lee Isaac Chung. O zgodbi filma po scenariju Carrie Solomon je sicer znanega malo. Po poročanju revije The Hollywood Reporter se bo dogajala v Evropi v 60. letih prejšnjega stoletja.

Bradley Cooper in Margot Robbie
Bradley Cooper in Margot Robbie FOTO: Profimedia

Steven Soderbergh je kot režiser za svoje tri filme o Oceanovih med letoma 2001 in 2007 pred kamero pripeljal zvezdnike, kot so George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon in Julia Roberts. Komedije pripovedujejo o kriminalcih, ki načrtujejo velik rop. Mojstra prevare Dannyja Oceana je odigral Clooney.

Leta 2018 so pri Warner Bros. poskrbeli za nadaljevanje z žensko igralsko zasedbo Oceanovih 8, v katerem sta med drugim nastopili Sandra Bullock in Cate Blanchett. Po poročanju medijev obstajajo tudi načrti za snemanje Oceanovih 14 v režiji Davida Leitcha. Snemanje bi se lahko začelo prihodnje leto.

bradley cooper margot robbie film oceanovi
KOMENTARJI (1)

