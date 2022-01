Bradley Cooper na snemanju kar šest ur gol

Golota je bila za 45-letnega igralca pomembna izkušnja, še posebej zato, ker je triler ustvarjal skupaj z oskarjem nagrajenim režiserjem Guillermom del Toro. "Vsebina tega filma – to, kar smo raziskovali, da smo dobili pravo zgodbo – je od nas zahtevala, da se čustveno in duševno razgalimo." Z dobrim končnim izdelkom v mislih Bradley ni imel težav s tem, da bo v filmu nastopil brez oblačil: "Spomnim se, da sem bral scenarij in si rekel: 'V tisti kadi je videti kot vložena baraba in to je zgodba. To moraš narediti'."

V podkastu je zvezdnik še dejal, da ga je igranje te vloge spominjalo na rudarstvo – ko si nadeneš opremo in se spustiš v predor, vedoč, da boš izkopaval pot, ki te tisti dan morda ne bo pripeljala do konca, a se naslednji dan vseeno vrneš v rov.

Ulica nočnih mor je kriminalka, ki je lani decembra prišla v kinematografe po vsem svetu, snemanje pa je zaradi epidemije trajalo dve leti in pol, saj so ga morali nenehno prestavljati. V filmu sta ob Cooperju zaigrali Cate Blanchett in Rooney Mara.