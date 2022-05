Bradley Cooper neprepoznaven v biografskem filmu o slavnem dirigentu

Cooper, večkratni nominiranec za oskarja, bo v filmu kot Bernstein prehodil pot, ki se razlega na tri desetletja, vse do njegove smrti zaradi srčnega napada po odpovedi pljuč v 73. letu. Skladatelj, ki se je podpisal pod glasbo iz broadwayske produkcije Petra Pana in Zgodbe z zahodne strani , se je poslovil leta 1990.

Nastajanje biografije Maestro je v preteklih mesecih v polnem pogonu, njena premiera pa je napovedana za naslednje leto. Bradley je sodeloval tudi pri nastanku scenarija, dramo pa bosta producirala tudi Martin Scorsese in Steven Spielberg. Cooper se bo usedel tudi na režiserski stolček, pred pričetkom produkcije pa je januarja v pogovornem šovu Stephena Colberta priznal, da je bil v otroštvu obseden z dirigiranjem in da je v mladosti ure in ure vadil, nato pa dodal: ''Steven Spielberg je vedel za to.'' K sodelovanju ga je povabil po tem, ko je videl njegovo delo v filmu Zvezda je rojena.