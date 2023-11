Bradley Cooper se je za film o Bernsteinu šest let učil dirigiranja.

Bradley Cooper je pojasnil, da je film posnel skupaj z londonskim simfoničnim orkestrom. "Snemali so me v živo, moral sem jim dirigirati. Šest let sem se učil, kako dirigirati šest minut in 21 sekund glasbe," je po pisanju spletnega portala Indiewire povedal 48-letni igralec na projekciji filma Maestro v New Yorku.