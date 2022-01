Bradley Cooper stopil v lik usodnega moškega

Gilermo Del Toro je na velika platna poslal svoj novi film Ulica nočnih mor, v katerem glavno vlogo zaigra Bradley Cooper – tokrat je stopil v lik usodnega moškega. Film se dogaja ob koncu tridesetih in na začetku štiridesetih prejšnjega stoletja, Cooperjev lik pa je moški s temačno in skrivnostno preteklostjo, ki si delo najde v cirkusu in svoj talent izkorišča za manipulacijo z ljudmi. Na pot mu stopita dve ženski, prva naivna, druga pa hladna in preračunljiva femme fatale.