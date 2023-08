Bradley Cooper zaradi stavke odsoten na beneškem festivalu.

Bradley Cooper bo zaradi stavke hollywoodskih igralcev odsoten na beneškem festivalu. Tam bi se moral udeležiti premiere svojega novega filma Maestro. Omenjeni film je biografski film o glasbeniku Leonardu Bernsteinu . Cooper je prevzel režijo in glavno vlogo, v filmu pa so zaigrali še Carey Mulligan , Maya Hawke in Sarah Silverman .

Festival bo v Benetkah potekal med 30. avgustom in 9. septembrom. V glavnem programu so filmi s številnimi zvezdniki, ki so člani stavkajočega igralskega sindikata SAG-AFTRA. Med njimi so Jessica Chastain, Emma Stone, Adam Driver in Willem Dafoe. Kdo od njih bo prišel na rdečo preprogo v Italijo, ni znano.

Člani SAG-AFTRA stavkajo od sredine julija, hollywoodski scenaristi pa so delo opustili že maja. Zahtevajo boljše plačilo in pravila za ravnanje z umetno inteligenco. Zaradi stavke so na festivalu zamenjali prvotno načrtovani otvoritveni film Challengers Luce Guadagnina s hollywoodsko zvezdnico Zendayo. Prestavljen je bil tudi njegov začetek predvajanja v kinematografih. Letošnji 80. festival v Benetkah bo zato uvedel film Comandante Edoarda De Angelisa.