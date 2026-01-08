Bradley Cooper zavrača očitke o plastičnih operacijah: To je noro

Slava in prepoznavnost postavita življenja zvezdnikov pogosto pod drobnogled. To je v zadnjih mesecih izkusil zvezdnik Bradley Cooper, katerega obraz so na družbenih omrežjih analizirali do onemoglosti. Medtem ko so nekateri oboževalci poudarili, da gre za povsem naravne spremembe, ki pridejo s staranjem, so drugi izpostavljali, da so njegove oči videti drugače, kot tudi nos in usta.

Bradley Cooper zanika govorice o plastičnih operacijah. FOTO: Profimedia

Šli so tako daleč, da so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki in analize domnenvnih strokovnjakov, ki so prišli do številnih ugotovitev povezanih s tem, katerim plastičnim operacijam se je podvrgel 51-letni Bradley: našteli so vse od operacije nosu, do botoksa in hialurona. Zvezdnik filma Zvezda je rojena je v nedavnem podkastu zdaj jasno povedal, da nič od tega ne drži in da si nikoli ni privoščil plastične operacije. V njegov bran se je postavil tudi njegov prijatelj in igralec Will Arnett.