Film/TV

Bradley Cooper zavrača očitke o plastičnih operacijah: To je noro

Los Angeles, 08. 01. 2026 11.56

Avtor:
A. J.
Bradley Cooper

Igralec in režiser Bradley Cooper je že dlje časa v središču pozornosti zaradi svojega, kot izpostavlja javnost, drugačnega videza. Zvezdnik je sedaj prekinil tišino in jasno povedal, da ni imel nobene plastične operacije. To je absolutno noro, je dejan Bradley.

Slava in prepoznavnost postavita življenja zvezdnikov pogosto pod drobnogled. To je v zadnjih mesecih izkusil zvezdnik Bradley Cooper, katerega obraz so na družbenih omrežjih analizirali do onemoglosti.

Medtem ko so nekateri oboževalci poudarili, da gre za povsem naravne spremembe, ki pridejo s staranjem, so drugi izpostavljali, da so njegove oči videti drugače, kot tudi nos in usta.

Bradley Cooper zanika govorice o plastičnih operacijah.
Bradley Cooper zanika govorice o plastičnih operacijah.
FOTO: Profimedia

Šli so tako daleč, da so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki in analize domnenvnih strokovnjakov, ki so prišli do številnih ugotovitev povezanih s tem, katerim plastičnim operacijam se je podvrgel 51-letni Bradley: našteli so vse od operacije nosu, do botoksa in hialurona. 

Zvezdnik filma Zvezda je rojena je v nedavnem podkastu zdaj jasno povedal, da nič od tega ne drži in da si nikoli ni privoščil plastične operacije. V njegov bran se je postavil tudi njegov prijatelj in igralec Will Arnett.

Gigi Hadid in Bradley Cooper v prvem skupnem intervjuju

"V zadnjem času je k meni pristopilo ogromno ljudi, ki so komentirali moj videz," je voditeljem podkasta, Jasonu Batemanu, Seanu Hayesonu i Willu Arnettu povedal Bradley. Will pa je k temu vidno razburejn dodal: "To me je zelo razjezilo, ker ljudje neprestano ponavljajo, da si imel plastične operacije. Vsi mislijo, da vedo – pa saj veš, saj si prebral te neumnosti."

Bradley pa je na to odgovoril: "Neprestano mi govorijo, da izgledam nenavadno dobro, kar je zares noro, saj nisem imel nobene plastične operacije," in tako prvič naslovil govorice.

bradley cooper plastične operacije zanika

Sydney Sweeney prvič pozirala gola

