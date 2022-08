Brandy prejela glavno vlogo v grozljivki: Bog, izjemen si

Nov filmski projekt je dobitnica grammyja na Instagramu opisala kot fantastično priložnost za sodelovanje z bratoma Eggers. "Bog, izjemen si. Zaupam ti z vsem svojim življenjem. Hvala ti za to izjemno priložnost, da bom lahko delala z neverjetno igralsko zasedbo, ekipo in studiem, s katerim želijo delati vsi. In seveda z mojo družino Eggers," je na Instagram zapisala Brandy.

Max Eggers je skupaj s starejšim bratom Robertom v preteklosti sicer že napisal scenarij za grozljivko Svetilnik, v kateri sta zaigrala Willem Dafoe in Robert Pattinson, medtem ko je pevka Brandy zaslovela že sredi 90. let prejšnjega stoletja s pesmimi, kot sta The Boy Is Mine in Top of the World. Nastopila je že v več televizijskih produkcijah in filmih, kot sta Še vedno vem, kaj ste zakrivili lansko poletje in muzikal Cinderella.