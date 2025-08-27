Svetli način
'Brat' Gorskega zdravnika: O tem prizoru razmišljam še danes

Ljubljana, 27. 08. 2025 12.57 | Posodobljeno pred 11 minutami

Veliko je razlogov, zakaj je serija Gorski zdravnik že toliko let tako zelo priljubljena med gledalci. Ne le da imamo možnost spoznati čudovito tirolsko pokrajino, serija ponuja tudi pristne družinske in prijateljske odnose ter humorne in dramatične trenutke, ki so nas v zadnjih 17 sezonah prikovali pred televizijske zaslone. Kateri prizor si je v vseh teh sezonah najbolj zapomnil Heiko Ruprecht, ki igra brata Martina Gruberja?

V seriji Gorski zdravnik smo zadnjih nekaj let bili priča številnim čustvenim prizorom. Eden glavnih igralcev, Heiko Ruprecht, ki igra Hansa Gruberja, brata Martina Gruberja, je izpostavil sceno, ki ga je še posebej prizadela. Pravi, da ga še dandanes spremlja, saj je bila čustveno zanj zelo težka.

Heiko Ruprecht
Heiko Ruprecht FOTO: Profimedia
Ne zamudite začetka nove sezone serije Gorski zdravnik, ki se na POP TV vrača že 4. septembra.

"To je pravzaprav eden prvih prizorov, ki smo jih posneli, če ne celo prvi. To je prizor, kjer sem sekal drva pred Gruberhofom in poskušal prebaviti novico, da mi je brat lagal in da je on pravzaprav oče moje hčerke, za katero sem mislil, da je moja hči," pravi Heiko. Spomnimo: ko se Martin Gruber v prvi sezoni vrne v Ellmau, družina izve, da je 11-letna Lilli Gruber pravzaprav Martinova hči in ne Hansova. Izkazalo se je, da je Hansa žena prevarala z njegovim bratom.

Izdani, razočarani in jezni Hans je takrat poiskal nasvet pri svoji materi, ki jo je igrala Monika Baumgartner: "Prizor med Moniko in mano je bil zelo čustven. Pogosto se zgodi, da najtežje prizore posnameš že na samem začetku. Tudi v tem primeru je bilo tako. Ampak to je eden tistih, ki se je dobro iztekel, a se ga še vedno velikokrat spomnim," je dejal igralec.

Na srečo se je družinska drama dobro končala: Gruberjevi so se zbrali, se pogovorili in prilagodili novim razmeram. Dobro desetletje in pol pozneje so Hans, Martin in ostali člani družine ostali skupaj, čeprav se, kot v vsaki družini, tu in tam še vedno prepirajo.

