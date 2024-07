Brat Julie Roberts novi film snemal na Hrvaškem

Igralec Eric Roberts , ki je znan po filmih Ciganski kralj , Samo najboljši in Ponoreli vlak , je nedavno zaključil snemanje novega filma franšize Wrongful Death . Kot poročajo hrvaški mediji, je ekipa hollywoodskih igralcev in režiserjem na čelu pripotovala v Osijek, kjer so že posneli zadnje prizore drugega dela franšize, ki bo nosil podnaslov Bloodlines .

"Glede na številne pozitivne odzive in kritike na prvi film Wrongful Death ni bilo nobenega dvoma pri snemanju drugega dela filma. Eric Roberts in Michael Paré sta se lani na snemanju prvega dela v Belem Manastiru navdušila nad Baranjo, predvsem nad gastronomskimi dobrotami in lepoto pokrajine. Pohvalili so tudi našo produkcijo in profesionalnost, ki se po Robertsovih besedah skorajda ne razlikuje od tiste v Hollywoodu," je že pred kratkim izpostavil Katušin.

Zaplet prvega filma Wrongful Death se vrti okoli prizadevanj Davida Moora, ki ga igra Michael Paré, da bi izvedel pravo resnico o umoru svojega sina, to pa skuša izvedeti od hčerke senatorja McElroya, ki ga je upodobil Eric Roberts, medtem ko se v nadaljevanju Wrongful Death 2: Bloodlines detektiv Bruce Williams (Chris Moss) sooča z vrsto brutalnih umorov ter številnimi skrivnostmi. Poleg tega, da se osredotoča na napet zaplet in nepričakovane dogodke, film raziskuje tudi globoke medčloveške odnose in notranjo boje likov.