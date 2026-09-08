Brata Gallagher v družinskem sožitju

Le glava, hladna kot špricer, lahko privoli v ustvarjanje filma z bratoma, ki sta bila pred lansko združitvijo skupine Oasis na bojni nogi vrsto let. "Liamov pristop pri petju in besedila, ki jih je prispeval Noel, so nekakšen brezčasen nagovor ljudem v težkih okoliščinah. Sporočilo je, da se lahko rešijo, ali da lahko stvari izboljšajo, ali da jim bo uspelo. Ta samozavestna drža. In vsaka generacija se na to odzove," je povedal Steven Knight, scenarist in producent filma Oasis: Don't Look Back in Anger.

Prizori bratske sloge med Liamom in Noelom so ta konec tedna presenetili medije in oboževalce na premieri dokumentarca na beneškem filmskem festivalu. Brata Gallagher sta se na rdeči preprogi pojavila skupaj s Knightom ter režiserjema Dylanom Southernom in Willom Lovelaceom. Svetovna premiera je navdušila občinstvo, ki je film po projekciji pospremilo z osemminutnimi ovacijami. Liam in Noel sta skupaj pozdravila občinstvo, vzdušje na premieri pa je bolj spominjalo na koncert kot na klasično festivalsko projekcijo.