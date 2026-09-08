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Brata Gallagher v družinskem sožitju

Benetke/London, 08. 09. 2026 20.09 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal
Liam Gallagher in Noel Gallagher

Ko so ikone indie rocka, skupina Oasis, napovedale svojo turnejo ob ponovni združitvi lani, so bili mnogi prepričani, da bo sprava med bratoma Gallagher kratkega veka. Pa sta Noel in Liam z razprodano koncertno turnejo in zglednim vedenjem presenetila vse. Nista se stepla niti na premieri novega dokumentarnega filma Oasis: Don't Look Back in Anger.

Le glava, hladna kot špricer, lahko privoli v ustvarjanje filma z bratoma, ki sta bila pred lansko združitvijo skupine Oasis na bojni nogi vrsto let. "Liamov pristop pri petju in besedila, ki jih je prispeval Noel, so nekakšen brezčasen nagovor ljudem v težkih okoliščinah. Sporočilo je, da se lahko rešijo, ali da lahko stvari izboljšajo, ali da jim bo uspelo. Ta samozavestna drža. In vsaka generacija se na to odzove," je povedal Steven Knight, scenarist in producent filma Oasis: Don't Look Back in Anger.

Prizori bratske sloge med Liamom in Noelom so ta konec tedna presenetili medije in oboževalce na premieri dokumentarca na beneškem filmskem festivalu. Brata Gallagher sta se na rdeči preprogi pojavila skupaj s Knightom ter režiserjema Dylanom Southernom in Willom Lovelaceom. Svetovna premiera je navdušila občinstvo, ki je film po projekciji pospremilo z osemminutnimi ovacijami. Liam in Noel sta skupaj pozdravila občinstvo, vzdušje na premieri pa je bolj spominjalo na koncert kot na klasično festivalsko projekcijo.

Liam in Noel Gallagher v Benetkah.
Liam in Noel Gallagher v Benetkah.
FOTO: AP

Tudi slavnostna premiera v Londonu je minila povsem brez izgredov ali, bog ne daj, pretepov. Stare zamere so več kot očitno pozabljene. Vrhunec filma, ki v četrtek prihaja na kinematografska platna tudi pri nas, je prvi skupni intervju bratov po več kot 15 letih odtujenosti.

Oasis: Don't Look Back in Anger prinaša doslej še neviden pogled v zakulisje vrnitve ene najpomembnejših britanskih skupin in njihove spektakularne turneje Oasis Live '25. Film spremlja skupino skozi vaje, trenutke v zakulisju in nastope ter pripoveduje zgodbo o ponovni združitvi Liama in Noela Gallagherja po letih ločenosti. Film ne govori le o vrnitvi skupine na oder, temveč raziskuje tudi čustveni vpliv njune ponovne združitve in moč, ki jo ima njuna glasba še danes za občinstvo po vsem svetu.

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