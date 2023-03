Brata Valič bosta poskrbela za nedeljsko zabavo na POP TV

V drugi sezoni serije Vse punce mojga brata se Domnu in Vidu Valiču življenje postavi na glavo. Vid se prvič v življenju znajde v resni zvezi. Kiki je njegova prva resna punca, kar mu seveda nudi še več spontanih mesenih užitkov, kot jih je vajen, a se hkrati počuti izgubljenega, saj se v peskovniku monogamije še nikoli ni igral. Domen pa je po nepričakovanem razhodu z Anjo totalno skrušen. Njegovo zaupanje v pravičen svet se je sesulo v prah in povrh vsega obstaja možnost, da bo poleg punce izgubil še svojega največjega zaveznika in večnega cimra Vida, saj je ta že skoraj preseljen h Kiki.

Oba brata bosta morala začeti živeti drugače in najti nov način, da bosta bolje razumela sebe in svoji punci.

Domen se spominja deljenja stanovanj z Vidom: "Na obdobje, ko sva z Vidom dejansko živela skupaj, pa jaz gledam z nostalgijo v srcu in nasmeškom na obrazu. Šest prekrasnih let, ko sva oba iskala mesto pod soncem, nadzor nad financami in udobje ob puncah. Oba odrasla, a k sreči še vedno otročja in polna neizpolnjenih sanj. Zato sva tudi začela pisati in razvijati serijo, da uresničiva skupne sanje in na nek način ovekovečiva najino "cimrovanje"."

Vida je snemanje velikokrat zabavalo, včasih pa spravilo ob živce: "Najbolj zabavna je bila realizacija našega scenarija in opazovanje, kako ta scenarij postaja živa stvar. Kako zaživijo replike, ki smo jih napisali in predvsem uživanje v interpretaciji Ajde Smrekar, Beti Strgar in ostalih stranskih igralcev ter igralk, ki so tem replikam dodali še nekaj več. To in seveda interna zafrkancija nas štirih med snemanjem. Če ne bi imel poleg sebe Ajde, Domna in Beti, ki so vsak dan prinesli s sabo veliko pozitivne energije in dobre volje, bi najbrž na koncu snemanja druge sezone nekoga zadavil."