Brata Valič: Za zgodbo sva uporabila vse svoje izkušnje, ki jih imava z nežnejšim spolom

Z 28. januarjem VOYOpredstavlja novo originalno serijo Vse punce mojga brata, v kateri glavni vlogi zasedata brata Domen in Vid Valič. Prvi v vlogi odgovornega, resnega in svoji partnerki zvestega osnovnošolskega učitelja ter drugi v vlogi ezoteričnega učitelja zumbe, ki s flirtanjem in številom simpatij bogati svoj ego. Kaj se zgodi, ko bo njuno skupno stanovanje postalo premajhno za oba in vse njune ljubezni iz katerih sta črpala snov za serijo, brata odgovarjata: